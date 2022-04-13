بلدية دبي تنظم حملات تخصصية في رمضان

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تنفذ بلدية دبي حملات رقابية تخصصية في مجال الصحة والسلامة خلال شهر رمضان، للرقابة على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة البيئية في الإمارة، وتشمل: الصالونات ومراكز التجميل ومؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية وأماكن تقديم الخدمات في المقاهي والفنادق.

واستعدت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي من خلال إعداد وتنفيذ الحملات الرقابية التخصصية والتي شملت: حملة الرقابة على المواد الملامسة للغذاء طيلة شهر رمضان، وذلك نظراً لزيادة الإقبال عليها واستخدامها في محلات الأغذية سريعة التحضير والمطاعم. وحملة الرقابة على المقاهي والخيام الرمضانية طيلة شهر رمضان، للتأكد من الالتزام بمتطلبات صحة البيئة الداخلية.

وكذلك تنفيذ حملة الرقابة على مراكز التجميل والصالونات النسائية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، نظراً لزيادة الإقبال على الخدمة استعداداً لعيد الفطر السعيد.

فرق مختصة

وأشارت بلدية دبي إلى أن إدارة الصحة والسلامة تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة خلال شهر رمضان لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة ومن خلال الفرق المتخصصة، والتي تشمل: فريقاً متخصصاً في مواصفات واشتراطات المواد الملامسة للغذاء .

وكذلك مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وفريقاً متخصصاً في تقييم المخاطر الصحية المرصودة في أماكن تقديم الخدمات في المقاهي، وفريقاً متخصصاً في تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسات والمنتجات كالحناء في مراكز التجميل والصالونات، إضافة إلى فريق الاستجابة للبلاغات والشكاوى، وفريق الدعم الرقابي الخاص بالحالات الطارئة.

تعاميم

وذكرت بلدية دبي أن إدارة الصحة والسلامة توصي من خلال التنبيهات التي يتم إرسالها للمتعاملين خلال شهر رمضان بضرورة المتابعة والتحقق المستمر من التحديثات التي تخص الإجراءات الاحترازية، أو بخصوص ممارسة النشاط، وكذلك الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتوفرة في الأدلة الإرشادية.

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