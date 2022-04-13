اختتام المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات مديري المراكز الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الثقافة والشباب اختتام برنامج «بناء قدرات مدراء المراكز الإبداعية» الذي أطلقته بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز كفاءاتهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات للمشاركة بفاعلية في تصميم وتقديم خدمات حكومية متميزة.

وغطى البرنامج التدريبي عدة مواضيع في مجال الخدمات الحكومية، تضمنت أحدث أدوات تصميم تجربة خدمات حكومية متميزة تفوق توقعات المتعاملين وتدريب مديري المراكز الإبداعية عليها، إضافة إلى المهارات الأساسية لمديري المراكز الإبداعية وأهمية تحقيق سعادة المتعاملين وتلبية توقعاتهم.

وعمل البرنامج في مرحلته الأولى على تأهيل 30 مدير مركز ووحدة، بالاستعانة بنخبة الخبرات والمدربين الإماراتيين المتخصصين في مجال الخدمات، والمعتمدين من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: تحرص وزارة الثقافة والشباب والمؤسسة الاتحادية للشباب على ترجمة رؤية قيادة الدولة الحريصة على الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الأهم في مسيرة البناء والنهضة المجتمعية، ولهذا تمضي في وضع وتفعيل جملة من البرامج والمشاريع الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.

وأضاف مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: إن الثقة والمسؤولية هي الركيزة الأساس التي ينطلق منها المبدع، ونؤمن بأن كل قيادي وقيادية في أي بيئة عمل مبدع في مجاله، لهذا نحرص في المؤسسة على وضع المزيد من الحلول الواعدة والمتطورة التي تتيح الفرصة أمام القيادات الشابة للتعرف على المزيد من مجالات النمو والابتكار، وتزويدهم بالأدوات، والمهارات المهنية، والتخصصية، ومضاعفة معارفهم ليقدموا كل ما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز