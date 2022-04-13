عيادة متخصصة لمراقبة عمل أجهزة تنظيم القلب عن بُعد في مستشفى راشد

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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افتتح قسم القلب في مستشفى راشد، مؤخراً، عيادة متخصصة لمراقبة عمل أجهزة تنظيم القلب عن بُعد دون حاجة المريض إلى الحضور شخصياً إلى العيادة، إذ يتم التواصل مع المرضى عبر الهاتف.

إضافة لإدخال تقنيات جديد لاستئصال تسارع القلب بواسطة الترددات الصوتية أو تقنية التبريد، والاستئصال بدون تنظير لعلاج جميع حالات اضطرابات نظم القلب البسيطة منها والمعقدة، عن طريق استخدام أحدث الوسائل المتوفرة مثل استئصال تسارع القلب بواسطة الترددات الصوتية أو تقنية التبريد، والاستئصال بدون تنظير.

بالإضافة إلى توفر جميع أنواع الأجهزة الحديثة القابلة للزراعة لتنظيم ضربات القلب بما فيها اللاسلكية والأجهزة المساعدة لقصور عضلة القلب بأحدث التقنيات مثل تقنية التنظيم الفسيولوجي.

وقال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد: إن أكثر من 30% من مراجعي قسم القلب بالمستشفى يعانون من اضطرابات ضربات القلب وهي عمليات معقدة تتطلب تقنيات حديثة ومهارات وخبرات طبية تخصصية تم توفيرها لخدمة المرضى.

مشدداً على أهمية خدمة علاج اضطراب نظم القلب ودورها في تحسين جودة حياة المرضى للعيش ضمن نمط حياة أكثر نشاطاً، حيث يوفر قسم القلب بمستشفى راشد خدمات متقدمة عديدة منها إجراء فحوصات تداخلية وغير تداخلية لاضطرابات نظم القلب، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب بكافة أنواعها، وإجراء عمليات قسطرة القلب الكهربائية بواسطة أحدث الأجهزة لتشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب بكافة أنواعها.

وأوضح أن التقييم الطبي والفحوصات التي يخضع لها مرضى اضطراب نظم القلب مثل: تخطيط القلب، جهاز هولتر لمراقبة نبضات القلب لمدة يوم أو يومين، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة طويلة الأمد، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات نظم القلب ومنها التعرض لنوبة قلبية، والمعاناة من اعتلال عضلة القلب نتيجة حدوث بعض التغيرات في بنية عضلة القلب، والإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، ومرض السكري، والسمنة وارتفاع الكوليسترول، وقصور أو زيادة نشاط في الغدة الدرقية.

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