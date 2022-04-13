الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: حار وغائم جزئي على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر - تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - حار وغائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق وقد تسقط أمطار خفيفة - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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