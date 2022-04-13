الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الأربعاء
الطقس: حار وغائم جزئي على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر - تميل درجات الحرارة للارتفاع.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب على السواحل صباحاً - حار وغائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية ليلاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق وقد تسقط أمطار خفيفة - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: غائم جزئي إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.