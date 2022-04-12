تنويه عاجل من القنصلية العامة للإمارات في نيويورك

المصدر: البيان

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أكدت القنصلية العامة للإمارات في نيويورك بأن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان.

ودعت المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وكان 16 شخصا على الأقل أصيبوا في إطلاق النار، داخل المترو في حي بروكلين، حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة وفق سكاي نيوز.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لـ"فرانس برس"، أنه عثر على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ويظهر الفيديو حالة من الفوضى في القطار وعلى الرصيف، وسط صرخات الهلع من الركاب خوفا من أن تصيبهم الرصاصات العشوائية.

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