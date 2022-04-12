محمد بن راشد: التعاون العلمي بين الإمارات وأمريكا في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعاون العلمي بين الإمارات وأمريكا في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع

وقال سموه: "سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية بهدف تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر، مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في 2014 ومسبار الأمل في2021 ..والتعاون العلمي بين الدولتين في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع" .

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