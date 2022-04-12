القائد العام لشرطة أبوظبي: الكوادر البشرية دعامة تعزيز الأمن والأمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أن الكوادر البشرية الشرطية تشكل الدعامة الأساسية في تعزيز الأمن والأمان مثمناً جهودها وحرصها على أداء الواجب باحترافية مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لتعزيز الريادة الأمنية التي جعلت أبوظبي في صدارة أفضل المدن العالمية وأكثرها أماناً.

ودعا خلال تكريمه عدداً من الكوادر الشرطية والأمنية المتميزة بشرطة أبوظبي إلى ضرورة متابعة المستجدات في مجالات العمل وتبادل الخبرات مع المنظمات والفرق الأمنية العالمية ومواكبة التطورات الدولية في مكافحة الجريمة.

ومن جانبه هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي الفرق الأمنية على جهودها المتميزة الريادية في العمل الأمني، مؤكداً أهمية مواصلة جهود التحسين والتطوير للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات وتقديم الخدمات المتميزة، جاء ذلك خلال التكريم بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي وعدد من الضباط.

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