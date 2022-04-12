الإمارات.. علاج جديد لطفل مصاب بمرض عصبي نادر

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة عن استخدام علاج جيني جديد لطفل إماراتي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من مرض الحثل العضلي الدوشيني.

فقد واجه الطفل صعوبات في الوقوف والمشي وبعد سلسلة من الفحوصات الشاملة حدد الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تشخيص الحالة بطفرات في جين الحثل العضلي الدوشيني وتم تشخيصه بعدها بالمرض وهو نوع شديد الخطورة من الحثل العضلي وبعد استكمال التشخيص تمت إحالة الطفل إلى عيادة الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية للحصول على علاج منقذ سيغير حياته نحو الأفضل.

وقال الدكتور عمر إسماعيل استشاري أعصاب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: "بفضل العلاجات الجديدة المتوفرة في المدينة مثل علاج "أمونديز 45" نجحنا في إعطاء الطفل ووالديه أملاً جديداً.. مشيرا إلى أن هذا العلاج يعد من أهم الابتكارات الحيوية التي ستعزز جودة حياة الكثير من الأطفال الذين يعانون من هذا المرض العصبي."

وأضاف : " لدينا في مدينة الشيخ خليفة الطبية حالياً أربعة أنواع من العلاجات الجينية المتاحة لعلاج حالات الحثل العضلي الدوشيني لذلك يجب على الأهل إجراء فحوصات واختبارات منتظمة عند ملاحظة أي خلل في الوظائف الحركية لدى الطفل وسيساعد ذلك الأطباء على تحديد العلاج الجيني المناسب لحالة الطفل." وتتوفر في مدينة الشيخ خليفة الطبية أحدث العلاجات للمرضى الأطفال المصابين بالحثل العضلي الدوشيني وغيرها من حالات الضمور العضلي الأخرى ويضم المركز الصحي المتطور التابع لشركة "صحة" نخبة من الموظفين المتخصصين والمؤهلين إلى جانب توفر أحدث المعدات الطبية.

بدورها قالت الدكتورة صفاء المصطفى المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية : "تواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية توفير أحدث خيارات العلاج المبتكرة للأطفال الذين يعانون من حالات طبية معقدة وخطيرة. وبفضل دعم فريقنا المتمرس والمزود بأفضل المؤهلات العالمية ومن خلال توفير أحدث التطورات في العلاجات القائمة على الجينات نعمل على وضع معايير جديدة للرعاية الصحية المقدمة للأطفال في الدولة " .

يُذكر أن الحثل العضلي الدوشيني هو اضطراب وراثي يسبب ضعفاً تدريجياً في العضلات البنيوية عند الأطفال وإذا تُرك المرض بدون علاج ولم يتم توفير العلاج المناسب يمكن أن تتطور الحالة لتؤثر على عضلات القلب مما يتسبب في فقدان الأطفال لقدرتهم على المشي وظهور علامات الجنف وقد يتسبب هذا المرض العصبي بقصر العمر المتوقع للطفل وتم تقديم علاج "أمونديز 45" الحديث للمرة الأولى على الإطلاق في دولة الإمارات في مدينة الشيخ خليفة الطبية لعلاج الطفل بعد تشخيصه بالمرض.

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