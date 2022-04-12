خلفان بلهول: استراتيجية الاقتصاد الرقمي استشراف للمستقبل

المصدر: (دبي - وام )

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أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي يمثل إضافة جديدة لجهود الدولة في تنويع مصادر التنمية الاقتصادية المستدامة، ويكتب صفحة جديدة من سلسلة نجاحات الإمارات المتتالية في استشراف المستقبل وتطوير المجالات التي تحمل بين طياتها فرصاً لمواصلة التقدم والتحديث.

وقال خلفان جمعة بلهول في تصريح له بمناسبة إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي: «يعتبر الاقتصاد الرقمي من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات التي توفر الكثير من الفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وستسهم هذه الاستراتيجية الوطنية بتعزيز دور هذا القطاع في استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، وتمكين القدرات الوطنية وجذب المواهب العالمية من رواد الأعمال في الفضاء الرقمي».

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