26.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير نتائج الإنفاق على المشروعات الخيرية المختلفة خلال الربع الأول من هذا العام، في وقت أعلنت فيه كذلك عن عدد وجبات إفطار صائم التي وزعتها في الثلث الأول من الشهر الفضيل.

وبحسب البيانات أنفقت الجمعية في الربع الأول من هذا العام 26 مليوناً و586 ألف درهم، منها 5 ملايين تم تخصيصها لمشروع المير الرمضاني الذي استفاد منه أكثر من 5 آلاف أسرة متعففة. وقدمت بيت الخير من المبلغ الإجمالي المصروف، 5 ملايين و467 ألف درهم مساعدات نقدية للأسر المتعففة المسجلة في بيانات الجمعية بشكل شهري، ومليونين و243 ألف درهم لدعم أسر الأيتام وإسعادهم، علاوة على إنفاق 288 ألف درهم على أسر أصحاب الهمم، ودعم الأسر المحتاجة بمليونين و270 ألف درهم، و61 ألف درهم دعماً لوجستياً من خلال مشروعي «صيانة منزل» و«المستلزمات المنزلية».

مساعدات طارئة

وقدمت «بيت الخير» خلال الفترة نفسها 8 ملايين و283 ألف درهم كمساعدات طارئة ومستعجلة لفك كربة الأسر والحالات الأكثر حاجة واضطراراً، وذلك ضمن خطة الجمعية لإعطاء الأولوية لهذه الحالات التي ترزح تحت ضغوط مالية واجتماعية، إضافة إلى إنفاق مليون و142 ألف درهم على مشروع «علاج» لمساعدة المرضى المقيمين، و907 آلاف درهم لدعم تعليم أبناء الأسر ومساعدة الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، كما قدمت 410 آلاف درهم لدعم بعض الجهات الخيرية، إضافة إلى دعم البرامج والمشاريع الخيرية الأخرى بقيمة 274 ألف درهم.

وجبات إفطار

وفي سياق متصل، بلغت حصيلة وجبات إفطار الصائم التي وزعتها الجمعية في الثلث الأول من رمضان، 223 ألف وجبة من خلال مشروعها الرمضاني «إفطار صائم»، وذلك ضمن حملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين».

حيث تقدم الجمعية الوجبات إلى مسؤولي الوحدات السكنية في 57 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، من خلال فريقها الميداني المدرب، وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة، بالتعاون مع 34 مطعماً ومطبخاً.

دعم

وفتحت «بيت الخير» الباب للمحسنين الذين يودون المساهمة في دعم مشروع «إفطار صائم» بالعدد الذي يودونه من الوجبات يومياً أو في أيام محددة، من خلال التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة sms بقيمة 15 درهماً للوجبة الواحدة على الرقم 2319 لـ«اتصالات» و«دو»، حيث وزعت الجمعية 20 ألف وجبة في اليوم الأول من الشهر الفضيل، وارتفعت الأعداد لتصل إلى ما يزيد على 22 ألف وجبة يومياً، بما يعني إمكانية الوصول مع نهاية الشهر الكريم إلى حوالي 700 ألف وجبة إفطار.

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