5584 جرعة لقاح «كوفيد19» قدمتها «الصحة» في 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 5584 جرعة من لقاح «كوفيد19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,607,865 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 248.81 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت عن إجراء 207,875 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة. ‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 208 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 894,070 حالة. فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 567 حالة جديدة لمصابي كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 874,607 حالات.

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