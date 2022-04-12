الشارقة الخيرية تسيّر 144 طن تمور إلى 5 دول في آسيا وأفريقيا

المصدر: الشارقة - وام

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سيرت جمعية الشارقة الخيرية 144 طناً من التمور إلى عدد من البلدان تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك عبر 12 حاوية وصلت إلى 5 دول وبالتعاون مع سفارات الدولة وقنصلياتها في هذه البلدان ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكاتب الجمعية وممثليها في عواصم هذه الدول.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إن الجمعية دأبت في كل عام على تخصيص كميات كبيرة من التمور للشعوب الشقيقة والصديقة سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وقد شمل التوزيع في العام الجاري بنجلاديش وكينيا وجيبوتي وأوغندا ورواندا.

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