«أكاديمية أبوظبي الحكومية» تبحث التعاون التدريبي مع وفد بحريني

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، وفداً إدارياً من معهد الإدارة العامة في البحرين «بيبا»، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون في مجال البرامج التدريبية والتطويرية وتبادل أفضل الخبرات، إضافة إلى العمل على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون مستقبلاً. وترأس الوفد الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، إلى جانب نجم سالمين، المدير التنفيذي للتعلم والتطوير، وفيصل الخياط، رئيس قسم التطوير العلمي المستمر.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، يرافقها فريق عمل قسم الشراكات في الأكاديمية.

وتخلل الزيارة جولة ميدانية في مقر أكاديمية أبوظبي الحكومية، اطلع خلالها الوفد على مرافق وتجهيزات الأكاديمية الحديثة التي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتوفير تجربة تعليمية استثنائية لجميع منتسبيها. كما قدم كل من فريق الشراكات في الأكاديمية وفريق «بيبا» عروضاً توضيحية سلطوا من خلالها الضوء على رسائلهم الرئيسية ورؤيتهم المؤسسية والخدمات والبرامج التعليمية التي يقدمانها.

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