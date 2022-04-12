اتفاقية لتعزيز قدرات طلبة بوليتكنك أبوظبي في الأمن الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع «بوليتكنك أبوظبي» التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، اتفاقية تعاون مع «سايبرجيت» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، والحماية الإلكترونية، لبناء وتطوير قدرات طلبة البوليتكنك في هذا المجال.

ووقع الاتفاقية التي حضر توقيعها الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وسردجان بابيك شريك ومدير الحوكمة والمخاطر والامتثال في سايبرجيت للحماية الإلكترونية.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور: إن هذه الاتفاقية المهمة، تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتعزيز قدرات ومهارات أجيال المستقبل. مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على أن تقوم «سايبرجيت» بإنشاء مركز متخصص للتدريب الوظيفي في مجالات الحماية الإلكترونية، يتضمن حاضنة أعمال لطلبة بوليتكنك أبوظبي، إضافة إلى التزام الشركة بتدريب نخبة من خريجي البوليتكنك، تخصص نظم المعلومات، في مؤسساتها، وكذلك تنفيذ برامج التدريب الوظيفي المطلوب أثناء الدراسة، بما يحفز الطلبة على العمل بإبداع في هذا التخصص الهام.

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