توفير منصة محاكاة لتحدي «محمد بن زايد العالمي للروبوتات البحرية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أسباير» ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن شركة Open Robotics ستوفر منصة محاكاة مفتوحة المصدر ليتم توظيفها خلال مرحلة المحاكاة في تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية.

وتشمل هذه التقنية بيانات طقس تاريخية مقدمة من شركة meteoblue السويسرية، التي ستوفر بدورها فائدة كبيرة في المرحلة المقبلة من المسابقة، حيث سيقوم المتأهلون إلى النصف النهائي بإكمال مهام التفحص والتدخل أثناء المحاكاة.

تطوير

وستقوم شركة Open Robotics الرائدة عالمياً في برمجيات محاكاة الروبوتات وتطوير التطبيقات ببناء منصة المحاكاة على برنامج Gazebo ونظام تشغيل الروبوتات Robot Operating System.

ويعد Gazebo برنامج محاكاة روبوتياً ثلاثي الأبعاد ومفتوح المصدر يقوم بمحاكاة عمل الروبوتات بكفاءة ودقة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الروبوتات البحرية. كما يتمتع بمحرك فيزيائي قوي ورسومات متقدمة وثلاثية الأبعاد وواجهات برمجية، إضافة إلى قدرته على التكامل مع نظام ROS.

ويوفر Gazebo أيضاً مكتبة نماذج إلكترونية ثلاثية الأبعاد تقدم العديد من الأصول الروبوتية والبيئات ثلاثية الأبعاد المتوفرة بشكل جاهز للمحاكاة.

خدمات

في حين أن شركة meteoblue المتخصصة بخدمات الطقس، التي توفر معلومات عالية الدقة حول الطقس في أي مكان في البر أو البحر، ستتيح للمتنافسين إمكانية استخدام بيانات طقس تاريخية تعود إلى الـ20 عاماً الماضية في أبوظبي لمحاكاة ظروف الطقس الواقعية.

وقال الدكتور راي أو جونسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أسباير»: لقد اخترنا شركتي Open Robotics وmeteoblue المعروفتين بريادتهما في مجالات تخصصهما. ويهدف تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية إلى تعزيز آفاق الابتكار والتطوير في مجال الروبوتات البحرية، لذا اخترنا هاتين الشركتين الرائدتين، من منطلق حرصنا على توفير بيئة محاكاة عالمية المستوى للمتنافسين.

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