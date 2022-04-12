شرطة دبي تكرّم الفرق العاملة في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الفرق العاملة في إكسبو 2020 دبي، نظير جهودهم المثمرة طوال فترة إقامة الحدث العالمي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من كبار الضباط، ومنسقي القطاعات الأمنية، وراشد الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في إكسبو 2020 دبي، وعبير جاسم الحوسني، مدير إدارة برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وسعيد الشقصي، مدير أول برنامج المتطوعين، وعدد من مسؤولي الفرق في إكسبو.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جهود فرق العمل في إكسبو 2020 دبي، والتي عملت منذ اللحظة الأولى لفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة هذا الحدث العالمي بكل جد وإخلاص وتعاون، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وتقدم معالي القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر والامتنان للمكرمين في هذا الحفل، وهم إدارة المتطوعين، وإدارة الأمن الخاص، وفريق الوصل، وفريق التنقل، وفريق الاستدامة، وفريق الفرص، وفريق اليوبيل، وفريق الفرسان، وفريق التفتيش والطوق الخارجي، وفريق غرف التحكم، والفريق التقني، نظير جهودهم المتميزة والاستثنائية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الزوار، والحرفية العالية التي عكست سمعة دولة الإمارات في القدرة على تنظيم أكبر الفعاليات على مستوى العالم، والتميز في العمل من أجل تعزيز أمن وأمان الناس، وحرصهم على إسعاد الملايين من الزوار.

ومن جانبه، أثنى اللواء عبدالله علي الغيثي على الجهود الكبيرة لفرق العمل في كافة القطاعات العاملة في إكسبو 2020 دبي، مشيداً بكافة الفرق من مختلف القطاعات، وتنفيذهم بكل جد واجتهاد وحرفية للمهام الموكلة إليهم، وهو ما أسعد ملايين الزوار الذين توافدوا على مدار الـ6 أشهر الماضية، لمواصلة رحلة «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سعياً خلف تبني الأفكار الخلاقة والعقول المبدعة، وترسيخ لمستقبل مزدهر ومستدام.

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