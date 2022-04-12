33 % ارتفاع الحوادث المرورية للدراجات النارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق حملة توعوية مشتركة لقطاع توصيل الطلبات تحت شعار #تمهل_لسلامتهم، وذلك في إطار جهود الجهتين لخفض الحوادث المرورية المتعلقة بالدراجات النارية، والتي ارتفعت من 300 في عام 2020 إلى 400 في عام 2021 أي بنسبة 33%.

وتهدف الحملة والتي تشارك بها كبرى شركات توصيل الطلبات في الإمارة، إلى رفع الوعي بمتطلبات السلامة بين سائقي دراجات التوصيل، وحث مستخدمي المركبات للانتباه لمستخدمي الطريق الآخرين، لا سيما سائقي دراجات التوصيل، وتوعية الجمهور بضرورة تكاتف جميع الأفراد للحد من الحوادث المرورية، وبالتالي خفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عنها.

وفي هذا السياق، قال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: نهدف من خلال هذه الحملة التوعوية إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لرفع الوعي لديهم حول أهم الممارسات الواجب اتباعها خلال قيادة المركبات والدراجات النارية على الطريق. وبلا شك، فإن تحقيق السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المعنيين، وبدورنا نثمن في الهيئة الدور المحوري والهام للقيادة العامة لشرطة دبي وشركات التوصيل ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة.

وأكد آل علي ضرورة تحلي الجمهور بالصبر وروح المسؤولية، موضحاً أن قيام متعاملي شركات التوصيل باستعجال سائق التوصيل خلال انشغاله بالقيادة على الطريق قد ينتج عنه التسبب بحوادث جسيمة تعرض السائق ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتحديث الاشتراطات المتعلقة بقطاع توصيل الطلبات لتحقيق أعلى معدلات السلامة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وعملت الهيئة جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي والشركاء من شركات التوصيل لوضع الإطار التنظيمي والدليل الإرشادي لتنظيم قطاع توصيل الطلبات بما يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي الهام، ويعزز في الوقت ذاته المؤشرات التنافسية لإمارة دبي على الصعيد العالمي.

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