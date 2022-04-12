100 %تغطية أمنية لدوريات التفتيش الليلي في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، أنه وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري تم وضع استراتيجية لتوزيع الدوريات الأمنية على مدار الساعة في دبي وتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان عبر تكثيف التواجد الأمني والتدقيق على الأفراد والسيارات.

حيث حققت الدوريات الأمنية ومنها دوريات التفتيش الليلي 100% في التغطية الأمنية، وهو ما زاد من الشعور بالأمن والأمان خاصة في المناطق الصناعية والتجارية التي تحتوي على محال تجارية، وكذلك ساهمت الدوريات في تقديم المساعدة لعدد من أفراد المجتمع عبر الرد على استفساراتهم.

وبين أن الدوريات الأمنية ألقت القبض على 805 أشخاص مطلوبين، وتم التدقيق على 166 ألفاً و467 شخصاً، وتحرير 2146 مخالفة، إضافة إلى التدقيق على 59 ألفاً و787 سيارة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 إلى منتصف مارس الماضي.

ولفت العميد عبد الله خادم إلى أن كافة الدوريات الأمنية مربوطة بالذكاء الاصطناعي وبغرفة العمليات، حيث يتم استيقاف الأشخاص المشتبه بهم والتدقيق عليهم، وتبين أن عدداً منهم مطلوب في قضايا مالية وآخرين مخالفون لقانون الإقامة في الدولة، منوهاً إلى أنه يتم تغيير أماكن تواجد الدوريات وفق استراتيجية ومنظومة معينة.

وأشار العميد عبد الله خادم إلى أن بعض الدوريات الأمنية يقودها عناصر نسائية من شرطة دبي، وهو الأمر الذي يرسخ تطبيق المساواة بين الجنسين في شرطة دبي ويساهم في تمكين المرأة عبر نزولها الميدان وأدائها لنفس مهام الرجال، لافتاً إلى أنه لا يتم استيقاف إلا المركبات والأشخاص الذين يشتبه بهم للتحقق من شخصيتهم والتدقيق عليهم وتواجد الدوريات الأمنية ليلاً في كافة مناطق دبي يحد من وقوع الجرائم، ويسهم في ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية.

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