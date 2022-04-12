مرصد الختم يشارك عالمياً بقياس تغير لمعان الكويكبات والنجوم

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأ مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي، إجراء أرصاد فلكية لقياس تغير لمعان الكويكبات والنجوم المتغيرة، فيما يعرف علمياً بالقياسات الضوئية «Photometry»، والتي يمكن من خلالها رسم المنحنى الضوئي Light Curve لهذه الأجرام، ويمكن الاستفادة من هذه الأرصاد لمعرفة العديد من خصائص الكويكبات والنجوم.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: لاقى المركز اهتماماً من قبل بعض المراصد العالمية، للقيام ببعض الأرصاد المشتركة، وذلك لوقوع مرصد الختم الفلكي في منطقة لا يوجد فيها الكثير من المراصد الواقعة على نفس خط طوله.

وكان منها مرصد جنيف في سويسرا، الذي طلب من المركز المشاركة بإجراء القياسات الضوئية للكويكب «1987 WP»، بالاشتراك مع مرصد فلكي في تشيلي. لافتاً إلى أن المركز رصد بالفعل الكويكب خلال الفترة من 20 فبراير إلى 1 مارس الماضيين، وتم من خلال التعاون المشترك رسم المنحنى الضوئي للكويكب.

وأضاف: كان من أوائل الأجرام التي رصدت ورسم المنحنى الضوئي لها، هو الكويكب «Kalliope 22»، والذي يبين منحناه الضوئي، أنه يدور حول نفسه مرة واحدة كل 4.15 ساعات، ويبين المنحنى وجود قمتين وقاعين خلال هذا الفترة، وهو ما يتوافق مع ما يسمى «بشكل البطاطس» للكويكبات الصغيرة، التي يؤدي شكلها غير المنتظم ودورانها حول نفسها، لتغير اللمعان بهذا الشكل، وتم رصد الكويكب خلال الفترة من 06 إلى 10 يناير الماضي.

تعاون

وذكر أن المركز رصد النجم المتغير «RR GEM» من مجموعة التوأمين، وهو من طائفة النجوم المتغيرة «RR Lyrae»، ورصد النجم خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير. إضافة إلى رصد نجمين متغيرين من نوع الثنائيات الكسوفية، لافتاً إلى أن أهمية هذا الرصد تبرز لوجود اختلاف في المراجع العلمية حول مدة التغير، وهي ذاتها مدة دوران النجمين حول مركز الكتلة.

وحرصاً على القيام بأرصاد فلكية، يمكن استخدامها من قبل الباحثين للوصول إلى نتائج علمية، انضم المركز للجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة «AAVSO»، وهي من أبرز الهيئات المرجعية بهذا المجال، وأطلقت الجمعية مؤخراً نداء للراصدين، للمشاركة برصد أحد النجوم المتغيرة، التي يقوم تلسكوب هابل الفضائي برصدها خلال شهر مارس الماضي، وتكمن أهمية هذه الأرصاد الأرضية، بتشكيل مرجعية للأرصاد الفضائية التي يجريها تلسكوب هابل بالأطوال الموجية فوق البنفسجية. ورصد المركز النجم «TW Hya» من مجموعة الحواء، وهو متغير من طائفة «T Tauri»، وأرسل نتائجه للجمعية الأمريكية.

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