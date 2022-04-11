تعاون بين «تحقيق أمنية» ومعهد التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشادت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، بريادة معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مجال المسؤولية المجتمعية، بتشجيع الكوادر القيادية والإدارية والطلابية لديه على التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع، والإسهام في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة للارتقاء الدائم بمجتمع التكافل والتطوير والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك عقب توقيع الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، والدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية شراكة في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية والوطنية ذات الاهتمام المُشترك بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، حيث أكدت القاسمي أن الاتفاقية تكتسب أهميتها، كونها تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر وتعزيز مشاعر السعادة والأمل والفرح وسط أفراد المجتمع، وتحفيز الشباب على الإسهام في العمل التطوّعي الذي أصبح اليوم سمة من سمات المجتمع الإماراتي، وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق أرحب ودعم مسيرة الخمسين عاماً المقبلة في وصول الإمارات إلى الريادة العالمية على صعيد العمل الإنساني.

حالات

وأضافت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي أن الاتفاقية تسهم في دعم أعمال واستراتيجية مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية النبيلة التي تتمثّل في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة لمدّهم بالأمل والقوة لمتابعة مسيرة العلاج، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا الهدف السامي عبر وسائل مُتميّزة ومتنوّعة.

واختتمت الشيخة نور: «كلّي ثقة بأن اتفاقية «تحقيق أمنية» مع معهد التكنولوجيا التطبيقية تشكّل منعطفاً مهماً لأعمال ومبادرات وأنشطة مؤسسة تحقيق أمنية، ما يسهم في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مع إضاءة شمعة الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم».

تقدير

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن هذه الاتفاقية تحظى بتقدير الجميع، كونها تعزز قيم التراحم والتآصر بين أفراد المجتمع، كما تنمي مكارم الأخلاق بين أبنائنا وبناتنا لنبني جيلاً خلاقاً وخلوقاً يخدم دولتنا الفتية في كافة مجالاتها الحيوية ويكون مثالاً يحتذى في كافة الجوانب الإنسانية والمجتمعية، بجانب تفوقهم العلمي والأكاديمي، وهو الأمر الذي تركز عليه وتعززه منظومة العمل في معهد التكنولوجيا التطبيقية والمؤسسات التابعة، ممثلة في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، مثمناً أهمية الاتفاقية مع مؤسسة تحقيق أمنية، لما لها من أبعاد إنسانية واجتماعية وتطوعية مؤثرة، ومؤكداً أن تعاون المعهد ومؤسساته وكافة كوادره مع مؤسسة أمنية سيكون له أكبر الأثر في بث روح الإنسانية بمعناها الحقيقي في نفوس الجميع، كما سيكون له بعد ملموس يحفر أثره الذي لا ينسى في سويداء القلوب وهم يسهمون ويشاركون في تحقيق أمنيات أطفال مؤسسة تحقيق أمنية الأبطال.

عطاء

أكد الدكتور أحمد العور ثقته الكاملة في أن كوادر «التكنولوجيا التطبيقية» سيضربون أروع الأمثلة في العطاء الإنساني عندما تلتقي كلية فاطمة بجانبها الصحي المتنوع، وبوليتكنك أبوظبي بتقنياتها الهندسية المتميزة، بروح البذل والعطاء الشبابية المتمثلة في طلاب وطالبات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المنتشرة في كافة إمارات ومدن الدولة، وهم يتكاتفون ويتعاضدون ويتطوعون في رحاب تحقيق أمنية من أجل رسم البسمة على شفاه طفل من الأبطال عبر تحقيق أمنية غالية عليه تسعده وتمنحه الأمل، وتمده بالقوة ليتغلب على معاناته مع دائه العضال.

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