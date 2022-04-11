لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة في اجتماعها على مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تناقشه وفق محاور استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

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