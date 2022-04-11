«الإمارات للخدمات الصحية» تطبق نظام «إدارة تجربة المريض» من «سدكو»

المصدر: دبي - البيان

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قامت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكبر مؤسسة صحية في الإمارات العربية المتحدة، بتفعيل «حل إدارة تجربة المرضى»، النظام الإلكتروني الرائد من سدكو، في 126 مركزاً وأكثر من 700 قسم رعاية صحية موزعة في جميع أنحاء الدولة، وذلك تماشياً مع رؤيتها الهادفة لتقديم تجربة استثنائية للمرضى، وبالتعاون مع «إميتاك للحلول الطبية».

وتشمل هذه المراكز: مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، ومراكز الطب الوقائي، ومراكز سعادة المتعاملين، ومراكز التبرع بالدم، والمستشفيات.

ويحسّن نظام سدكو المتطور من تجربة المرضى في كافة نقاط الاتصال، قبل وصولهم إلى المركز الطبي وبعد انتهاء الزيارة، بما في ذلك توجيههم تلقائياً عبر مختلف المراكز وأقسام الرعاية الصحية لضمان سير العمليات بسلاسة، وتقليل وقت الانتظار لضمان تجربة مريحة. وتشمل ميزات هذا النظام: حجز المواعيد، وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول، والإشعارات عبر الرسائل القصيرة، والإصدار الفوري لتذاكر الانتظار الإلكترونية، وإدارة قائمة الانتظار، ونظام الشاشات الرقمية، والإدارة المركزية، ونظام ذكاء الأعمال.

بيانات تحليلية

ويزود النظام المؤسسة ببيانات تحليلية عن زيارة المرضى خلال الوقت الفعلي، مما يتيح لها استخدام مواردها على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وذلك بتقديم رؤى مباشرة حول العمليات اليومية، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتطوير، وتحليل أداء المؤسسة، وإدارة توزيع الموظفين، وتعزيز التواصل بشكل أفضل داخل كل قسم، وتقديم مخطط عام لرحلة كل مريض في مرافق الرعاية الصحية.

ووفقاً لآخر دراسة نشرتها مؤسسة «ذا إنسايت بارتنر» للأبحاث (The Insight Partner)، يُعتبر اعتماد مقدمي الرعاية الصحية المتزايد على نهج يركز على المرضى، وزيادة عدد الشركات الناشئة، ونقص الطواقم الطبية ضمن العناصر الرئيسية لدفع السوق إلى تبني حلول متطورة لإدارة زيارة المرضى. هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة القطاع الصحي إلى 3.62 مليارات دولار بحلول عام 2028 من 0.88 مليار دولار في عام 2021، وأن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.3% خلال الفترة ذاتها.

ابتكارات

من جهتها، صرّحت أمل كرمستجي، مديرة إدارة الدعم التقني في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قائلة: «نلتزم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتبني أحدث الابتكارات وتنفيذها وفقاً لأفضل المعايير الدولية، سعياً منا لتقديم تجربة رعاية صحية استثنائية في كافة مراكزنا. يطبق نظام إدارة تجربة المرضى من شركة سدكو مفهوم التجربة الذكية، حيث يوجه المرضى تلقائياً داخل الأقسام المختلفة في مراكزنا ومرافقنا، مما يمنحهم تجربة أفضل، في الوقت الذي يمنحنا التحكم الكامل بمختلف عملياتنا».

تطبيقات

وقال مجدي البيت شاويش، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو: «يؤثر التقدم التكنولوجي بصورة كبيرة على قطاع الرعاية الصحية، ويؤدي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية إلى اعتماد مقدّمي الرعاية الصحية على تطبيقات الهاتف المحمول لتبسيط عملياتهم، وبالتالي توفير تجربة أفضل للمرضى. نفتخر بإبرام هذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لننقل معاً تجربة المرضى إلى مستوى جديد. يعزز نظامنا المتطور من كفاءة سائر الخدمات في مراكز المؤسسة المتعددة، ويقلل من تكاليف العمليات التشغيلية، ويحسن توزيع الموظفين عبر المراكز، مع مراعاة زيادة سعادة المرضى وراحتهم».

ويسهّل نظام سدكو المتقدّم إجراءات الحجز المسبق والحضور إلى مراكز المؤسسة دون موعد محدد، حيث يمكّن المريض من إصدار تذكرة لمقابلة الطبيب، والذهاب إلى الصيدلية أو المختبر، وتقديم طلبات الأشعة، مما يضمن السلاسة والتوجيه الأفضل عبر كافة مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

كما تم دمج الشاشات الرقمية الذكية مع نظام إعلان صوتي لاستدعاء المريض التالي في قائمة الانتظار. تعرض الشاشات الرقمية نصائح حول الرعاية الصحية، كما تعرض إعلانات مستهدفة تروّج للخدمات الطبية الجديدة.

وتمكّن شاشات المراقبة المباشرة ونظام التقارير المتقدم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من مراقبة كل منشأة رعاية صحية مركزياً، ومراقبة العمليات ومؤشرات الأداء الرئيسية، مثل جودة الخدمة والاستخدام والوقت الذي يستغرقه التنفيذ. يُنشئ نظام سدكو تقارير استراتيجية لاتخاذ قرارات مستنيرة من أجل تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية مع ضمان تخصيص أفضل للموارد.

وتم دمج حل إدارة تجربة المرضى مع نظام إدارة علاقات العملاء وغيره من أنظمة الرعاية الصحية الأخرى في المؤسسة، بما في ذلك نظام «خدماتي»، نبض المتعامل، إدارة بنك الدم، وخدمات «وريد» المتنوعة (المواعيد، الصيدلية، المختبر، الأشعة، والإدارة الذكية لتجربة المريض)، مما يعزز من تجربة المريض ويدعم عمليات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

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