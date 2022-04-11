96.3 % نسبة الشعور بالأمن على الطريق في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق وتعزيز الوعي المروري، وتحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية، التي أثمرت عن تحقيق نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطريق، وصفر عدد الحوادث المرورية المدرسية خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال جولة المطروشي التفتيشية الافتراضية لإدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، ونائبه الرائد راشد حميد بن هندي، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ مدير عام العمليات الشرطية جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأشاد بجهودهم المتميزة التي أثمرت تحقيق نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطريق خلال عام 2021، كما أثنى على مبادرات تعزيز سلامة طلبة المدارس والحملات التوعوية للطلبة وأولياء أمورهم والمشرفين على تنقلهم.

كما اطلع العميد عبدالله سيف المطروشي على أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، وأثنى على جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور، التي ترتقي إلى مستويات تنافسية عالمية.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية أشاد العميد عبدالله سيف المطروشي بجهود جميع العاملين بإدارة المرور والدوريات، وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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