مركز الهلال الأحمر بأم القيوين يرصد مليون درهم مساعدات لرمضان

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد ناصر يوسف بن حضيبة مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، أن المركز رصد 924 ألفاً و600 درهم مساعدات موسمية خلال شهر رمضان، استفاد منها 53822، إضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية التي استفاد منها 13 ألفاً و542 فرداً، كما أن المركز يوزع يومياً 1770 وجبة إفطار للصائمين، وذلك ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر بالدولة خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه تم التعاقد مع 4 مطابخ شعبية لتوفر الوجبات، وبالتالي تسليمها للعمال من خلال كشوفات تمنح لتلك المطاعم، كما قدم المركز في الربع الأول من العام الجاري 747 ألفاً و472 درهماً مساعدات اجتماعية، ومنها مساعدات إنسانية بقيمة 248 ألفاً و780 درهماً استفاد منها 234 فرداً، ومساعدات طبية بقيمة 294 ألفاً و780 درهماً استفاد منها 59 فرداً، إضافة إلى مساعدات طلبة العلم بقيمة 144 ألف درهم استفاد منها 225 طالباً وطالبة، وغيرها من المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى تقديم 4 ملايين و329 ألفاً و773 درهماً مساعدات اجتماعية استفاد منها 3 آلاف و855 فرداً في 2021.

طرود

وأوضح أن مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين يوزع يومياً إفطار صائم في محطات البترول ومنافذ الدخول والخروج من الإمارة من خلال 100 متطوع، واستفاد منها 10000 فرد، إضافة إلى الطرود الغذائية واستفاد منها 3542 فرداً، كما أن مركز الهيئة في أم القيوين يستعد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ جملة من المشاريع الرمضانية ضمن الجهود المتواصلة لتكثيف العمل الإنساني لخدمة الشرائح البسيطة من المجتمع التي تحتاج العون والدعم، منها زكاة الفطر وكسوة العيد، لافتاً إلى أنه تم توزيع المير الرمضاني على عدد كبير من الأسر المتعففة.

مساعدات موسمية

وبيّن بن حضيبة أن مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين قدم خلال 2021 مبلغ 4 ملايين و329 ألفاً و773 درهماً مساعدات اجتماعية استفاد منها 3 آلاف و855 فرداً، منها مساعدات إنسانية بقيمة مليون و80 ألفاً و498 درهماً، استفاد منها ألف و695 فرداً، ومساعدات طبية بقيمة مليون و967 ألفاً و885 درهماً واستفاد منها 394 فرداً، كما قدم المركز في ذات العام مساعدات موسمية بقيمة مليون و610 آلاف و718 درهماً استفاد منها 81915 فرداً، ومنها المير الرمضاني بقيمة 163 ألفاً و200 درهم استفاد منها 877 فرداً، وزكاة الفطر بقيمة 336 ألف درهم استفاد منها 1799 فرداً.

توفير

وأضاف مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين: إن المركز يعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، وخصوصاً المواد الغذائية لقطاعات عريضة من الأسر المتعففة والأسر الفقيرة والمعوزة لإدخال البهجة والفرحة على نفوس هذه الأسر، وضمان الاستقرار النفسي والاقتصادي خلال الشهر الكريم.

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