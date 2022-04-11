7000 وجبة إفطار توزعها شرطة دبي على مستخدمي الطريق يومياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة الحملات والتوعية المرورية وبالتعاون مع الشركاء، تقدم 7000 آلاف وجبة إفطار يومياً، طيلة شهر رمضان المبارك، على سائقي المركبات قبيل أذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، لتفادي مخاطر ارتكاب مخالفات مرورية قد ينجم عنها وقوع حوادث مرورية بليغة.

وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالجانب المروري، ونشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، واستخدام كافة الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق الهدف المنشود من تلك البرامج والفعاليات، مؤكداً أن الحوادث المرورية غالباً ما تزيد قبل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، نظراً لإسراع السائقين في محاولة للوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بزيادة سرعة مركباتهم، وارتكاب المخالفات المرورية الأخرى، كالتجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية، والتي من شأنها أن تتسبب في وقوع حوادث مرورية قاتلة تذهب فيها أرواح بريئة، إضافة إلى ما ينتج عنها من إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات.

وأوضح العميد المزروعي: أنه سيتم اختيار التقاطعات الضوئية ذات الكثافة المرورية العالية، وسيتولى رجال المرور والجهات المشاركة بالإضافة إلى المتطوعين من كلا الجنسين بعملية توزيع تلك الوجبات على مستخدمي الطريق.

ودعا العميد سيف المزروعي، جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة على الطريق، وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل، والقيادة بتركيز عالٍ، وعدم تعكير صفو نفحات رمضان على نفسه وعلى الآخرين. كما قدم مدير الإدارة العامة للمرور، الشكر والتقدير للجهات المشاركة في الحملة لمساهمتهم في إنجاح مبادرة «رمضان بلا حوادث».

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