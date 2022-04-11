مزادات "أنبل رقم" الخيرية تنطلق في دبي وأبوظبي لدعم "المليار وجبة"

المصدر: وام

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بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" تنطلق يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري مزادات "أنبل رقم" الخيرية للأرقام المميزة للوحات المركبات بمشاركة نخبة من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، وذلك لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم.

ويمكن لريع مزادات "أنبل رقم الخيرية"، التي تقام بدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشرطة أبوظبي ضمن فعاليتين رئيسيتين في كلٍ من دبي وأبوظبي الأسبوع المقبل بالإضافة إلى مزاد 555 الإلكتروني، أن يطعم الملايين من الجوعى، ويساند الأهداف الإنسانية لمبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم.

وتساهم الشخصيات المشاركة، ومن خلال المزايدة على مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات المميزة في كلٍ من أبوظبي ودبي وعلى الإنترنت، في تقديم العون الغذائي المطلوب للمحتاجين في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء عالمياً وتزداد حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 800 مليون إنسان ويسلب؛ مع الأمراض المرتبطة به وبسوء التغذية، حياة 10 آلاف طفل يومياً.

- أرقام مميزة في دبي.

ويقام مزاد "أنبل رقم" الخيري الأول في دبي مساء يوم السبت 16 أبريل في فندق "فور سيزنز جميرا"، بمشاركة شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها مبادرة "المليار وجبة"، وبالتزامن مع شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويعرض مزاد "أنبل رقم" بدبي مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA8، بالإضافة إلى ثلاثة أرقام ثنائية مميزة هي F55 وV66 وY66 سيعود ريع المزايدة عليها للعمل الخيري والإنساني الذي تنفذه مبادرة "المليار وجبة" في المجتمعات الأقل حظاً.

- التمويل الجماعي للعمل الخيري.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات : " مجتمع الإمارات حريص على دعم مبادراتها الإنسانية والخيرية التي تقدم الدعم للمحتاجين حول العالم. ومبادرة "المليار وجبة" التي توظف مبدأ التمويل الجماعي في توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء تمثّل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإشراك الجميع ومختلف فئات المجتمع في العمل الخيري والإنساني المستدام والتضامن مع الأشد حاجة في ظل تفاقم تحدي الجوع".

وأضاف: " مشاركتنا في مزاد "أنبل رقم" تضع ريع الأرقام المميزة المعروضة في خدمة عمل الخير في شهر الخير، ونحن واثقون من أن مجتمع الإمارات الذي عوّدنا على الكرم والسخاء في العطاء، سيكون على قدر الأمل به في تسجيل أرقام قياسية لمزاد "أنبل رقم" في دبي من أجل مساندة من يواجهون تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 800 مليون إنسان " .

- تنافس في الخير في أبوظبي.

ويقام مزاد "أنبل رقم" الخيري الرئيسي الثاني الداعم لمبادرة "المليار وجبة" في أبوظبي مساء الأربعاء 20 إبريل في فندق "قصر الإمارات"، أبوظبي.

ويعرض المزاد الخيري الذي يقام في أبوظبي الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في أبوظبي، في مقدمتها رقم اللوحة الفردي المميز أبوظبي 2 الفئة الثانية، والأرقام الثنائية المميزة 11 من الفئة الثانية و20 من الفئة الثانية و99 من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية.

- مزاد 555 الإلكتروني.

كما يتم تنظيم مزاد 555 الإلكتروني أيضاً في أبوظبي على 555 رقماً مميزاً من أرقام لوحات المركبات في أبوظبي يومي 17 و18 أبريل الجاري، حيث يشمل سلسلة أرقام مميزة ثنائية مثل 88 من الفئة الأولى وثلاثية مثل 111 من الفئة 12، ورباعية مميزة مثل 1111 من الفئة الثانية و8888 من الفئة الأولى، وخماسية مثل 11111 من الفئة الثانية و77777 من الفئة الأولى.

ويمكن الاطلاع على كامل الأرقام المميزة المعروضة للمزايدة ضمن مزاد 555 الإلكتروني عبر الرابط:

https://www.emiratesauction.com/ أو تحميل التطبيق:

https://eca.ae/app - نهج مستمر في العطاء.

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي : " دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسين عاماً في العمل الخيري والإنساني المؤثر في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من قيم العطاء والأخوّة الإنسانية التي رسخ دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيّب الله ثراه"، وتواصلها اليوم قيادتنا الرشيدة. ومبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمد يد العون والمساندة للمحتاجين في 50 دولة وتعكس نهج الإمارات الرائد في العمل الإنساني. ومزاد "أنبل رقم" الذي نتعاون فيه مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" يوفر منصة وفرصة لتقديم دعم مباشر لهذه القضية النبيلة وإبراز حس المسؤولية العالي والرفيع لدى أصحاب الأيادي البيضاء والخيرين في مجتمع الإمارات المعطاء." - استعدادات متكاملة.

وتوفر "الإمارات للمزادات" التي تتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في تنظيم المزاد مختلف الاحتياجات الفنية واللوجستية لتنظيم المزاد الخيري بالاستناد إلى خبراتها المديدة في عقد مزادات عالمية المستوى في الدولة وخارجها.

- ابتكار في العمل الخيري.

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات : " تهدف مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، وذلك كما قال سموه مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني من الإمارات للعالم. ونحن من موقعنا كمؤسسة إماراتية، نضع كل خبراتنا الفنية واللوجستية في تنظيم مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لمبادرة المليار وجبة، بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من أجل أن نوسع آليات المساهمة والتبرع للمبادرة الأكبر في المنطقة إلى أوسع مدى. وهذا ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الابتكار في العمل الخيري والإنساني وتعزيز أدواته، وهو يعكس أيضاً قيم التنافس في الخير في شهر العطاء والإحسان والشعور بمعاناة الآخرين والتعاطف مع همومهم، كتحدي الجوع. ونحن واثقون بأن تفاعل المشاركين في المزادات الخيرية سيكون كبيراً، كما كان العام الماضي مع مزاد "أنبل رقم" لصالح حملة "100 مليون وجبة" وجمع حينها 50.45 مليون درهم." - قيم إنسانية .

وتجسد مزادات "أنبل رقم" الخيرية قيم العطاء في شهر رمضان المبارك، لتعزز التضامن والشراكة الإنسانية من أجل مد يد العون والمساندة للمحتاجين والجوعى، انطلاقاً من قيم الإحسان والتكافل الإنساني والتي تميّز المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تنطلق من الدولة وتشكل سمة أساسية من سمات مجتمع الإمارات المعطاء.

- تجربة تواصل نجاحها وتتوسع.

وكانت حملة "100 مليون وجبة" التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان الماضي، قد أقامت النسخة الأولى من مزاد "أنبل رقم" في دبي، حيث جمع 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة من ليالي شهر الخير والعطاء، كانت سبباً رئيسياً في تجاوز الحملة هدفها النهائي، وصولاً إلى مضاعفته وتحقيق ما يعادل 220 مليون وجبة وزّعتها الحملة الإنسانية من الإمارات في 47 دولة حول العالم.

ويشكل إقامة فعالية إضافية من المزاد الخيري في نسخته الخاصة بمبادرة "المليار وجبة" هذا العام تجسيداً لثقافة التوسيع المستمر لدائرة العمل الخيري والإنساني الذي يشرك الجميع في دولة الإمارات في تقديم المساعدة للمحتاجين دون استثناء أو تمييز أو تردد.

- قنوات عديدة للتبرع.

وتواصل مبادرة "المليار وجبة" تلقي المساهمات والتبرعات لمبادرة المليار وجبة عبر أربع قنوات معتمدة ميسرة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

كما تسجل المبادرة تبرعات نوعية من سباق عطاء المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية عبر منصة التمويل الجماعي YallaGive.

- مبادرة المليار وجبة.

وتمثل مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون ما يسدون به رمقهم.

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