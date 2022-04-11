الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند 52:04.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والثاني عند الساعة 01:54 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 23 60 15

دبي 36 24 60 20

الشارقة 36 20 60 20

عجمان 33 20 55 20

أم القيوين 35 20 50 20

رأس الخيمة 38 19 65 15

الفجيرة 42 28 30 10

العين 40 25 30 10

ليوا 41 21 25 10

الرويس 35 22 35 10

السلع 36 21 40 15

دلما 30 24 75 15

طنب الكبرى 30 25 70 35

طنب الصغرى 30 25 70 35

أبو موسى 30 25 70 35

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز