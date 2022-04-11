مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يقر استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، وأقر مجلس الوزراء برئاسة سموه استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.

وأكد سموه أن الهدف أن يكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي للدولة خلال السنوات القادمة. كما أعلن سموه عن تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع 20 من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.. وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".

كما أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة إطاراً تنظيمياً إضافياً لدعم العمل الانساني الخارجي، يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الإنسانية ضمن البعثات الخارجية للإمارات في عدد من الدول.

وقال سموه: "وأقررنا اليوم خلال الجلسة إطاراً تنظيمياً إضافياً لدعم العمل الانساني الخارجي.. يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الانسانية ضمن البعثات الخارجية للإمارات في عدد من الدول.. عملنا الانساني في تصاعد وازدياد بحمدالله.. وستبقى الإمارات عاصمة للخير بإذن الله.. ومحفوظة بهذا الخير..".

واعتمد مجلس الوزراء ضمن الجلسة معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها. وقال سموه: "واعتمدنا ضمن جلسة مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها.. الهدف رفع الجودة.. وزيادة الكفاءة.. ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كافة الشؤون الأسرية".

واعتمد سموه إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي.. مشيراً سموه إلى أن التعليم بحاجة لتطوير المخرجات ورفع المهارات والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات.

كما اعتمد سموه مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون، واتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل. وانضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة.

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