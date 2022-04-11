96.3% الشعور بالأمن على الطريق وصفر حوادث مرورية مدرسية في عجمان خلال 2021

المصدر: البيان

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أشاد سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق وتعزيز الوعي المروري، وتحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية والتي أثمرت بتحقيق نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطريق، وصفر عدد الحوادث المرورية المدرسية خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال جولة سعادته التفتيشية الافتراضية لإدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، ونائبه الرائد راشد حميد بن هندي وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ سعادة مدير عام العمليات الشرطية جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأشاد سعادته بجهودهم المتميزة والتي أثمرت بتحقيق نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطريق خلال عام 2021، كما أثنى على مبادرات تعزيز سلامة طلبة المدارس والحملات التوعوية للطلبة وأولياء أمورهم والمشرفين على تنقلهم، حيث نجحت في خفض الحوادث المرورية المدرسية إلى صفر خلال عام 2021.

كما اطلع سعادته على أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، وأثنى على جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور والتي ترتقي إلى مستويات تنافسية عالمية.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية أشاد سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي بجهود جميع العاملين بإدارة المرور والدوريات وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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