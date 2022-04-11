حاكما الشارقة وعجمان يواصلان استقبال المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عجمان – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة مع الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومع ممثلي الجهات والمؤسسات العربية والإسلامية ومع جموع المواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بمزيد من الخير والصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والازدهار والأمان وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومديري الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

تهانٍ وتبريكات

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي الذي دعا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز