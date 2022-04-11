160 متسابقاً يتأهلون للتصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم

المصدر: (عجمان - وام)

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تأهل 160 متسابقاً إلى التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم، في دورتها الـ 15 لعام 2021 - 2022، التي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم كل عام.

وتختص الجائزة بالمسابقات العامة على مستوى الدولة، ويتنافس فيها 1730 متسابقاً من 40 جنسية مختلفة في 4 مسابقات، تضم 18 فرعاً.

وبلغ عدد المراكز القرآنية المشاركة في الجائزة 101 مركز على مستوى الدولة.

وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن هذا العمل الكبير، يتم تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

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