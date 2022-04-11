مكتوم بن محمد: محمد بن راشد يريدنا دائماً بالقرب من المجتمع والناس

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يريدنا دائماً بالقرب من المجتمع والناس، فنحن من الناس ولهم.

الشؤون الاقتصادية

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس هشام القاسم الرمضاني، حيث التقى سموه خلال المجلس عدداً من الشيوخ والمسؤولين وأفراد المجتمع.

رؤى

ودوّن سموه على «تويتر» قائلاً: «التقيت في مجلس الأخ هشام القاسم الرمضاني بعدد من الشيوخ والمسؤولين وأفراد المجتمع. وتبادلنا الحديث مع الجميع في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. مجالسنا هي منصة لتلاقي الأفكار والرؤى وفهم الواقع. يريدنا الشيخ محمد بن راشد دائماً بالقرب من المجتمع والناس، فنحن من الناس ولهم».

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