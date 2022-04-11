وفاء الشامسي: رسالة إنسانية

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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أكدت وفاء الفورة الشامسي مديرة إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن مبادرة «المليار وجبة» هي استكمال لمبادرة 100 مليون وجبة.

وأكدت الشامسي نجاح المبادرة التي ترمي لمساندة الفقراء والمحتاجين حول العالم بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام، وتهدف لإطعام الأسر المتعففة، من خلال التفاعل الكبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى الشركات والأفراد عن طريق التبرع والمساهمة في فعاليات المبادرة العالمية. وأشارت إلى أن المبادرة بمثابة رسالة إنسانية من القيادة الرشيدة لبث روح التراحم والتضامن.

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