«الشارقة للإعلام» يطلع على خطط المؤسسات الإعلامية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في مجمع القرآن الكريم، الاجتماع الثاني لمجلس الشارقة للإعلام للعام 2022، والذي حضره عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من مختلف المؤسسات الإعلامية، مشيداً بما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الإعلامية المرئية والإذاعية والإلكترونية والصحافية، مما يسهم في تحقيق أهداف إمارة الشارقة عبر التعاون والتكامل بين المؤسسات.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي في الإمارة، وكيفية تحقيق أعلى إنجازات تعمل على تطوير الإعلام، وتعزيز حضوره في المجالات كافة في إمارة الشارقة.

تقارير

واطلع المجلس على عدد من التقارير الخاصة بأعمال المؤسسات الإعلامية ضمن مجلس الشارقة للإعلام، والتي قدمت شروحاً مفصلة عن أداء الأعمال خلال الفترة الماضية، وإحصاءات متنوعة شملت مؤشرات واضحة على تطور نسب المتابعة، وزيادة المشاهدات والمتابعة لكافة البرامج والخدمات الإعلامية المختلفة التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب الخطط المستقبلية لها.

واستعرض تقرير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» العديد من البرامج والفعاليات والإنجازات التي عملت عليها «شمس» خلال الفترة الماضية، إلى جانب افتتاح مركز أعمال شمس، والمشاركات والرعايات والمبادرات والملتقيات التي نظمتها المدينة، بالإضافة إلى المشروعات المقبلة التي تعمل عليها المدينة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك، والأهداف التي تعمل عليها مختلف القنوات العربية والإذاعية والمنصات الذكية التي تضمها الهيئة، كما تناول التقرير البرامج التعاونية مع القنوات داخل وخارج الدولة، والتطوير الكبير الذي شمل كافة الخطط البرامجية ونسب المشاهدات.

فعاليات

وتضمن تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كافة الفعاليات والأنشطة والملتقيات والإصدارات ومنصة الإعلام الذكي، والتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة والدورات التدريبية التطويرية التي نظمها المكتب للعديد من العاملين في المجال الإعلامي، كما تناول التقرير عدداً من المشروعات المقبلة التي يعمل عليها المكتب في مجالات تخصصاته المتنوعة. كما شمل الاجتماع مناقشة تقرير الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام حول عدد من المشروعات الحالية مثل نادي الشارقة الإعلامي، والاستراتيجية العامة، والرؤية الإعلامية.

حضر اجتماع المجلس كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز