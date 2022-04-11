عبدالله بن سالم: إنجازات متنوعة لنادي الشارقة للسيارات القديمة

المصدر: الشارقة - وام

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أشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بما حققه نادي الشارقة للسيارات القديمة من إنجازات متنوعة خلال مشاركاته المحلية والدولية المتميزة وحصوله على شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكامل كأول نادٍ متخصص في السيارات القديمة يحصل على هذه المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أول من أمس، لنادي الشارقة للسيارات القديمة على طريق الشارقة - الذيد، بجانب مطار الشارقة الدولي.

وثمّن سموه التطور الذي يشهده النادي في مختلف المجالات للارتقاء بمستواه وتحقيق المزيد من الإنجازات.. واطلع سموه على المشروعات والمبادرات المتنوعة للنادي التي تستهدف دعم وتطوير رياضة السيارات القديمة، وتعزيز مكانة الإمارة من خلال مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية.

واستمع سموه إلى عرض مفصل على أحدث المشروعات التي يعمل عليها النادي والمرتبطة بالتقنيات الحديثة والواقع المعزز وبرامج المحاكاة لتعزيز الترويج السياحي لأهم المعالم في إمارة الشارقة، ونشر ثقافة اقتناء السيارات القديمة.. إلى جانب عدد من المقترحات التطويرية للورشة الفنية، ورفع الطاقة الاستيعابية للسيارات.

وتعرف سموه خلال الزيارة على عدد من الإنجازات المتحققة على مستوى رياضة السيارات والدراجات القديمة، وخطط التطوير والتوجهات المستقبلية في النادي.

وقدم مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته الدائمة ودعمه المستمر، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على زيارته ودعمه المتواصل لأنشطة النادي.

وتلقى سمو نائب حاكم الشارقة خلال الزيارة هدية تذكارية من نادي الشارقة للسيارات القديمة تمثلت في مسكوكة تذكارية تضمن وجهها الأمامي شعار مجلس الشارقة الرياضي وشعار نادي الشارقة للسيارات القديمة، في حين تضمن الوجه الخلفي نصب الشهداء الذي تم إنشاؤه في حرم المدينة الجامعية بالشارقة تخليداً لذكراهم.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، وعدد من أعضاء مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة.

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