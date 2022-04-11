جمارك دبي تنظم مبادرات متنوعة للموظفين ضمن «خير الأيام»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمارك دبي ضمن حملتها الرمضانية «خيرُ الأيام» عدة ورش توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تثقيف الموظفين بأسلوب الحياة الصحي، وغرس القيم النبيلة التي يدعو إليها شهر رمضان.

وكانت أولى المبادرات محاضرة دينية بعنوان «فرحة صيام شهر الخير» وتناولت التأكيد على أهمية شهر رمضان الكريم، والاستعداد الذهني لشهر الخير والتقوى والإحسان، وأهمية الاستفادة من شهر رمضان في مضاعفة الحسنات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

كما نظم مركز التدريب الجمركي مبادرة «صحتي في بدني» والتي تهدف إلى تعريف الموظفين بفوائد الرياضة خلال شهر رمضان والأوقات المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية، وأهمية ممارسة الرياضة وما لها من فوائد صحية عديدة.

وكذلك نظمت إدارة عمليات المسافرين أمسية رمضانية شارك فيها 75 مفتشاً، تناولت تعريف الموظفين بأفضل العادات الصحية أثناء فترة الصيام.

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