5 آلاف شخص يشهدون محاضرة «إتيكيت الثقافة الإسلامية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت مساء أمس، محاضرة توعوية للجاليات المسلمة، في مسجد الشيخ حمدان بن راشد بالقرهود، ضمن فعاليات مبادرة رمضان دبي 1443هـ - 2022 م، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وألقى المحاضرة، مفتي زيمبابوي، إسماعيل منك، باللغة الإنجليزية، بعنوان (إتيكيت الثقافة الإسلامية)، عقب صلاة التراويح مباشرة، حضرها ما يقرب من 5 آلاف من الجاليات من الرجال والنساء.

وقال المفتي منك، إن الإنسانية جمعاء، بحاجة إلى السلام والتفاهم والتسامح والتواصل الحضاري، في هذا الوقت، أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في شهر رمضان الفضيل، وفي هذا الشهر الكريم، نتعلم منه أشياء كثيرة، نعتقد أنها صغيرة، ولكن لها تأثيراً كبيراً في الإنسانية، ولها أجر كبير عند الله تعالى، بل ويعلمنا تطبيق هذه القيم في حياتنا، مشيراً إلى أن قول السلام عليكم، ليس مجرد نطق ببعض الكلمات، بل هي وسيلة للتأكد بأن صاحبها في حفظ وأمان، وفي رعاية الله، ولا بد للمسلم أن يبدأ بها في أهل بيته، وعند خروجه، وعند جاره ومجتمعه، والعالم كله.

حلقات

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق فعالية مبادرة رمضان دبي، والتي تضم برنامج قراء دبي هذا العام، في 11 مسجداً من مساجد إمارة دبي، بإجمالي عدد (62) قارئاً، بالإضافة إلى محاضرات دينية باللغات الأجنبية للجاليات، وعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومسابقات القرآن الكريم، وتقديم فعاليات خاصة للمسلمين الجدد، وحزمة من الفعاليات الأخرى المصاحبة.

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