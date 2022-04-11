251.5 ألف مستفيد من الأوقاف المبتكرة في 2021

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي لــ «البيان» أن قيمة مساهمات الأوقاف المبتكرة لعام 2021، بلغت 15 مليوناً و586 ألفاً و804 دراهم، فيما بلغ عدد المستفيدين 251 ألفاً و524 مستفيداً.

تكافل اجتماعي

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: الأوقاف المبتكرة ترسخ مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فضلاً عن مساهمتها في دعم المبادرات الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة التي لا تندرج تحت الأوقاف التقليدية، لافتاً إلى أن الأوقاف المبتكرة شهدت خلال العام 2021 زيادة نوعية في الأوقاف المعاصرة، و تمخض عنها عدد من المشروعات الوقفية المبتكرة داخل الدولة وخارجها، وتصب جميعها في إطار تحقيق الاستدامة وفتح آفاق مبتكرة للاستثمار الوقفي يعزز دور المؤسسة التنموي الرائد في المجتمع.

وأشاد المطوع بتفاعل مختلف المؤسسات والأفراد مع مشروعات الأوقاف المبتكرة، والتي ترجمتها مساهماتهم في مجالات جديدة على القطاع الوقفي، وشكلت بدورها حافزاً لعموم المجتمع على اختلاف شرائحه للمشاركة في الاستثمار الوقفي المبتكر.

عطاء مستدام

من جانبها، قالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: إن الوقف عطاء مستدام لا يعرف النضوب والمركز يسعى إلى تعزيز ثقافة الوقف وأهميته في المجتمع من خلال الأوقاف المبتكرة وتهدف إلى تحفيز الأوقاف والهبات وتعظيم الأثر الاجتماعي من خلال الفرص المبتكرة.

وأضافت: نطرح في المركز فرصاً للشباب بإطلاق أوقاف مبتكرة، حيث إن رغبتهم في دعم العمل الإنساني هي الدافع لمساهمتهم في الأوقاف وهذا ليس غريباً على أبناء دولة الإمارات وطن العطاء.

وتابعت: يعكس الارتفاع الكمي والنوعي للأوقاف المبتكرة خلال العام 2021 زيادة وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بأهمية الوقف ودوره في تحقيق التوازن الاجتماعي، وشهدنا مشاركات مختلفة لأوقاف جديدة على مستوى الاستثمار الوقفي تسهم جميعها في تعظيم أثر الوقف في تلبية احتياجات المجتمع وتمكين أفراده.

إنجازات

وأشار المركز إلى أن الأوقاف المبتكرة في العام الماضي شملت: طاولة في مطعم، التدريب، مقاعد جامعية، إعادة التدوير، والوقف الرياضي، والمعرفة، والزراعة، والشركات العقارية، والطب، ووقف المحاماة.

وبين أن وقف المحاماة خلال العام الماضي تضمن: 120 استشارة قانونية مجانية تكلفتها 360 ألف درهم، فيما كانت القيمة الإجمالية لمساهمات وقف التدريب 318 ألف درهم استفاد منها 979 مستفيداً، وبلغت مساهمات وقف المعرفة 430 ألفاً و500 درهم، حيث تم طرح مواضيع تخدم المجتمع واستضافة عدة شخصيات دون أي عائد ربحي وشارك عبر الانترنت 250 ألف مشارك وبلغ عدد الندوات في الوقف المعرفي 21 ندوة، وأنشأت جمعية دار البر في وقف الزراعة وحدة تخزين مبردة للمنتجات الزراعية في السودان بكلفة 267 ألفاً و714 درهماً.

أداة تنموية

يعتبر الوقف المبتكر نموذجاً حديثاً صممه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات مهما كان حجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة) وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال أي نوع من الأصول، كما يهدف مفهوم الوقف المبتكر إلى إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع من خلال عدم التقيد بالمصارف التقليدية للوقف.

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