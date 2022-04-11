«كهرباء دبي» تقدم بالتعاون مع «دو» عروضاً خاصة لمتعامليها الجدد من فئة الشركات

المصدر: دبي - البيان

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أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي، لمتعامليها الجدد من فئة الشركات (أصحاب الحسابات التجارية)، الحصول على عروض خاصة من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عند تقدمهم بطلب الحصول على خدمة تشغيل الكهرباء/‏المياه، من خلال قنوات الهيئة المخصصة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أهمية الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير تجربة سلسلة للمتعاملين، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ومزاولة الأنشطة الاستثمارية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقال: «توفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والموثوقية والاستدامة، ما يتيح للمتعاملين إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بكل سهولة وأمان، والحصول على خدمات آنية على مدار الساعة، لضمان راحة بالهم، وتعزيز سعادتهم. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.89 %، في الربع الأخير من عام 2021.

وتوجت جهود الهيئة في مجال إسعاد المعنيين بتحقيقها للعام الثالث على التوالي، المركز الأول على مستوى العالم في المعيار العالمي لتجربة المتعاملين (ICXS)، وذلك ضمن تطبيقها لمتطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين بتحديثها الجديد «ICXS2019»، حيث أحرزت الهيئة نتيجة 100 %، ضمن منظومة التقييم الخاصة بالشهادة.

وتعد هذه النتيجة الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة. كما حققت الهيئة 97.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لعام 2021، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، وأكثر من 90 % في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي، التي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2021».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «ساهمت المبادرات المتنوعة والمنصات الرقمية الناشئة التي أطلقتها حكومة دبي، لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الجديدة في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخاصةً من جانب شريحة المؤسسات الصغيرة.

وبينما تسعى هذه الفئة من الشركات إلى تأسيس أعمالها بسرعة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، فهي تحتاج إلى الدعم اللازم الذي يمكّنها من دفع وتسريع عجلة النمو على المدى الطويل.

وتعمل دو في إطار جهودها المتواصلة، لدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية لخلق بيئة ملائمة للأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية، على رفد الشركات بمختلف أحجامها، لا سيّما المؤسسات الصغيرة بحلول اتصال متكاملة ومتطورة للأعمال، والتي صُممت بدقة، بما يتناسب مع متطلباتها لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وترسيخ مكانتها في العالم الرقمي».

وأضاف: «بموجب هذه الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، سيتلقى متعاملي الهيئة الجدد من فئة الشركات (أصحاب الحسابات التجارية)، عرضاً خاصاً لحلول الاتصال من دو، خلال مرحلة تفعيل خدمات الاتصال في مقرات شركاتهم، وسيتمكنون من الحصول على فرصة حصرية من هيئة كهرباء ومياه دبي، لاختيار عرض مميز على خدمات الهاتف المتحرك والثابت من دو عبر الإنترنت.

ونؤكد التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع سكان دبي، وتعزيز ريادة الإمارة ومكانتها العالمية في عالم الأعمال».

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