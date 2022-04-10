6 طوائف دينية على مائدة إفطار "إسلامية دبي"

المصدر: دبي-رامي عايش

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أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مأدبة إفطار اليوم "الأحد" في فندق الميدان، استضافت خلالها ممثلين عن الجاليات والمذاهب والطوائف المقيمة في الامارة، لعيش تجربة الإفطار على مائدة واحدة ضمن فعاليات رمضان دبي 2020.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة ودول الخليج .

وأكدت الدائرة حرصها على ترسيخ قيم الوسطية والتسامح والاخوة الانسانية ونبذ العنصرية، وانها ستنظم المزيد من الفعاليات والمبادرة المماثلة التي تجعل من الإمارات وطناً للجميع .

واستقبلت الدائرة على مائدة الإفطار مديري عدد من الطوائف في دبي، وهي " السيخ، البهرة، الهندوس، البوذا، اليهودية، والكنيسة القبطية في دبي.

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