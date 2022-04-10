رئيس الدولة يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، السفير الصيني الوسام خلال لقاء عقد أمس " السبت " في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت معاليها خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، مثمنة مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

كما أبدت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي شكرها للسفير الصيني على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

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