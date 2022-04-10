طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام نهاراً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم / س و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:13 الثاني عند الساعة 08:00 و الجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند 28:03 في حين يكون بحر عمان متوسط الموج قد يضطرب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 و الجزر الأول عند الساعة 11:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 36 24 80 20 دبي 34 24 80 25 الشارقة 36 20 85 20 عجمان 35 24 80 20 أم القيوين 36 20 80 20 رأس الخيمة 37 19 65 10 الفجيرة 39 28 65 10 العين 39 25 70 10 ليوا 40 23 70 10 الرويس 36 26 70 15 السلع 37 25 70 10 دلما 30 24 80 20 طنب الكبرى 27 25 85 55 طنب الصغرى 27 25 85 55 أبو موسى 27 23 80 50

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