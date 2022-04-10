سيف بن زايد محيياً محمد بن راشد: تكريمكم وسام

المصدر: دبي - البيان

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وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحية شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إشادة سموه بفرق العمل في إكسبو 2020 دبي، إذ وجه سموه لهم من شعب الإمارات تحية تقدير ومحبة بقدر إنجازهم العظيم. وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لفرق العمل، مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً.

وأضاف سموه: أسأل العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الوطن وخدمتكم سيدي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد دون على حسابه الرسمي في «تويتر» أخيراً: «من دروس إكسبو 2020.. أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل.. عشرات فرق العمل من الجانب الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي والحكومي عملت كفريق واحد لإنجاح إكسبو.. لهم من شعب الإمارات تحية وتقدير ومحبة بقدر إنجازهم العظيم وبقدر ترسيخ اسم الإمارات عالمياً وتاريخياً».

ودون سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على حسابه في «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. هذه هي فرقكم التي تفضلتم بتكريمها لإسهاماتها في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي والقمة العالمية للحكومات.. وتكريمكم الله يحفظكم هو مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً.. أسأل العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الوطن وخدمتكم سيدي».

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