«الاتحادية للشباب» وأكاديمية ربدان تبحثان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار فريق من المؤسسة الاتحادية للشباب أكاديمية ربدان في أبوظبي، وكان في استقبال الفريق الذي ترأسه سعيد النظري المدير العام للمؤسسة، كل من الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان، والدكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية في الأكاديمية، وفريق من الأكاديمية.

وتم في الزيارة بحث سبل التعاون المشترك في عدة مجالات تهتم ببناء قدرات الشباب الإماراتي وتنمية مهاراتهم وخاصة في المجالات التعليمية التي تطرحها الأكاديمية وهي الأمن والسلامة والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والمواضيع التي تخص الشباب، كما اطلعوا على مرافق الأكاديمية وتوجهها الاستراتيجي والأكاديمي، والخدمات المختلفة التي تقدمها والبرامج الاستثنائية التي تطرحها.

وقال سعيد النظري: «تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب على تعزيز وتوطيد علاقاتها مع مؤسسات الوطن كافة المعنية بشؤون الشباب وتنميتهم والاستثمار فيهم للمستقبل، وأكاديمية ربدان واحدة من هذه المؤسسات التي تسهم بشكل خاص في تعزيز إمكانات الشباب وتقوية جهوزيتهم بما يدعم استراتيجية البلاد للأعوام الخمسين المقبلة، ويساعد على تأهيلهم في مجالات متخصصة تشمل الأمن والسلامة والدفاع، لفتح آفاق جديدة من العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونحن في المؤسسة الاتحادية للشباب سعداء بفرصة اللقاء من قرب وبحث سبل التعاون المشترك وخاصة مع المشاريع الواعدة التي تقوم المؤسسة بالتخطيط لها أو تنفيذها.»

من جهته قال الدكتور فيصل العيان: «تأخذ أكاديمية ربدان على عاتقها أن تكون رائدة ًفي مجال التدريب والتعليم التعاوني، وتسعى من خلال البرامج التي تطرحها على دمج العملي بالنظري وتقديم تجربة مميزة للمنتسبين بما يعزز ويدعم المؤسسات بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عالياً في مجالات مختلفة تشمل السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة المخاطر والأزمات. ونشكر للمؤسسة الاتحادية للشباب حرصها على التعاون مع الأكاديمية بما يدعم من مستوى مشاركتهم وإنتاجيتهم عند دخولهم إلى سوق العمل وبالتالي رفد الوطن بكوادر مؤهلة مستعدة لخدمة الوطن.»

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