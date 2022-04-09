الروح الإيجابية بشرطة دبي تكرم سبعينياً في برنامج «اخسر وزنك»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، أحمد محمد علي، البالغ من العمر (75) عاماً، نظير مشاركته في فعاليات حديقة عود المطينة 1 ضمن برنامج المبادرة «اخسر وزنك واكسب صحتك»، والأكبر سناً بين المشاركين.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، أن شرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى غرس الوعي الصحي بأهمية ممارسة الرياضة، وجاء برنامج «اخسر وزنك واكسب صحتك»، ليحفز المشاركين في الأحياء السكنية بدبي على الاستفادة من الوقت في شهر رمضان، وممارسة الرياضة أداةً اجتماعيةً فعالةً لاستغلال أوقات الفراغ، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وأكد النقيب عوض مبارك، أن برنامج «اخسر وزنك واكسب صحتك» يهدف لنشر الوعي بأهمية المحافظة على الوزن المثالي، والحض على خسارة الوزن والحفاظ على اللياقة، والتعريف بمسببات السمنة وطرائق الابتعاد عنها، والتعريف بالتغذية الصحية المناسبة لكل مرحلة سنية، إلى جانب الطرائق المثلى للرياضة في شهر رمضان، للمساعدة على زيادة قوة عضلات القلب والرئة، ما يزيد من قدرة الجسم على تحمل الصيام في نهار رمضان، وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أن السلوكيات الغذائية السيئة في رمضان تؤدي إلى السمنة والكسل والخمول.

وأوضح أن ممارسة الرياضة في رمضان يجب أن تكون بعد وجبة الإفطار بنحو ساعتين تقريباً، وعند الشعور بألم في الصدر أو في العضلات يجب التوقف على الفور عن أداء الرياضة، والإكثار من شرب الماء بين السحور والإفطار لتعويض السوائل الناقصة بالجسم عند ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الرياضة التي تتسم بالمشقة والتعب، وخاصة خلال الصيام حتى لا يصاب الجسم بالإجهاد والضعف.

حضر التكريم، النقيب عوض مبارك، وفاطمة بو حجير منسقا المبادرة، والوكيل جمال محمد والعريف مصطفى عفيف الدين مشرفا الفعالية.

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