متسابق بوركيني في «دبي للقرآن» له 20 أخاً 3 منهم حفظة

المصدر: دبي - البيان

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يتنافس ستة متسابقين ضمن فعالية اليوم الثامن لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم 25 دورة اليوبيل الفضي والتي تقام فعالياتها في ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء السلك القنصلي والمسؤولين وحضور رعاة اليوم الثامن وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة.

ويشارك في تصفيات المسابقة كل من نادي سعد جابر محمد من مصر وعبدالرحيم منصور يلوا من نيجيريا ومزمل وي مأ من تايلاند وحسن موسى من ملاوي وعبدالغني أوري دبى من توجو وأبو بكر جالو من غينيا كوناكري.

وقال المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي إن النيابة العامة في دبي تحرص على رعاية فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها وهي تحتفل مع الجائزة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على انطلاقتها وقد حققت إنجازات وتنوعت فعالياتها وفروعها في خدمة كتاب الله وحفظة القرآن الذين يفدون إليها من أنحاء العالم وحققت نجاحاً باهراً جسد رؤية دولة الإمارات في الإبداع والابتكار لتصبح بلا شك المسابقة الأولى دولياً ورافداً مهماً لخدمة كتاب الله ونقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مؤسس وراعي الجائزة لدعم سموه اللامحدود للجائزة وفروعها والشكر للمستشار إبراهيم بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة المنظمة والقائمين على المسابقة على جهودهم وخدماتهم وفي ميزان حسناتهم متمنياً دوام التوفيق.

وذكر إبراهيم كوليبالي القنصل المساعد لدولة ساحل العاج أن بلاده تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم باحتسابها المسابقة الأولى دولياً ويشارك بها أفضل حفظة كتاب الله من أنحاء العالم وتقدم فيها دولة الإمارات جهوداً كبيرة لهم ونتشرف بالحضور لمؤازرة متسابقنا في هذه المسابقة المباركة ونتمنى التوفيق للجميع ونقدم الشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة وحسن التنظيم والاهتمام والرعاية لحفظة القرآن وحسن الاستقبال والتميز.

وقالت آسيا موساوي القنصل العام المساعد بالقنصلية الجزائرية في دبي إن دولة الجزائر تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها وفي مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية باحتسابهما أكبر وأهم المسابقات الدولية التي تستقطب حفظة وحافظات كتاب الله من أنحاء العالم ونحن نؤازر متسابقينا الذين نختارهم بعناية ليكونوا خير من يمثل بلادنا ولطالما حققوا مراكز أولى ومتقدمة في مسابقة دبي الدولية ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

وقال المتسابق الجزائري أبو بكر الهادي راجع 24 عاماً إنه سعيد بمشاركته في المسابقة وكانت حلماً له وقد رشحته وزارة الأوقاف بالجزائر وقد أدى أداء جيداً والمستويات المشاركة متميزة وقد ساعده والداه وشيخه وأتم دراسة المعاملات المالية المعاصرة في جامعة الأمير عبدالقادر في قسنطينة وينوي إتمام الإجازات العشر في القراءات ولديه إجازة في الحفظ برواية ورش عن نافع وله خمسة إخوة وأخوات منهم أخ يحفظ القرآن ويشكر القائمين على المسابقة واللجنة المنظمة على جهودهم وتمنى التوفيق للجميع.

وقال المتسابق إسماعيل سيدبي من بوركينا فاسو إنه بدأ الحفظ في عمر 15 وأتمه في عمر 18 وساعده محفظه الشيخ أبو بكر تراوري على الحفظ وهو يدرس في معهد الفاروق بوبو جولاسو وله 20 أخاً وأختاً ويحفظ منهم ثلاثة القرآن ويحب أن يكون عالماً في العلوم الشرعية والقراءات وعلوم القرآن ومعلماً له ويقدم الشكر للقائمين على المسابقة لحسن استضافتهم والاهتمام بحفظة كتاب الله وهو سعيد جداً بالمشاركة في مسابقة دبي الدولية التي تمنى المشاركة فيها وحقق الله أمنيته.

وقام المستشار إبراهيم بو ملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بتكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين حضروا فعاليات المسابقة لمؤازرة متسابقيهم بإهدائهم درع الجائزة، وهم كل من إبراهيم كوليبالي القنصل العام المساعد للقنصلية العامة لجمهورية ساحل العاج بالإمارات، وآسيا موساوي القنصل العام المساعد بالقنصلية الجزائرية بالإمارات، كما كرم النيابة العامة في دبي لرعايتها المسابقة وتسلم درع التكريم المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، كما أهدى درعاً مقدمة من النيابة العامة تكريماً لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسلمها المستشار إبراهيم بو ملحة، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة المباركة.

وتم تقديم هدايا نقدية وعينية مقدمة من راعي المسابقة النيابة العامة بدبي ومن اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

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