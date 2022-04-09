قنصل الجزائر بالإنابة: علاقاتنا بالامارات وطيدة وجائزة دبي للقرآن مميزة

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أشادت سيدة آسيا موساوي القنصل العام بالإنابة المساعد لدولة الجزائر بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وشعبي البلدين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر المحبة والمودة والعلاقات التاريخية

كما أشادت خلال حضورها لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بالمسابقة وتميزها ونجاحها وقيام لجنة التحكيم بدورها المتميز في حيادية عبر التحكيم الإلكتروني، مبينة أن الجزائر من الدول التي تحرص على المشاركة بترشيح أفضل المتسابقين في حفظ كتاب الله لهذه المسابقة الدولية وفروعها المتميزة منذ بدايتها وحتى يوبيلها الفضي .

واكدت لـ"البيان" أن المسابقة تعد مهمة على صعيد العالم الاسلامي ، كما أنها سنة حميدة نتمنى ان تتواصل على ذات النهج المميز، فأضحت ذات سمعة عالمية ، كما أنها اصبحت حلما لكل شاب حافظ لكتاب الله ليشارك فيها، مثمنة جهود القائمين على تلك الجائزة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مبينة أن الجائزة تعمل في خدمة كتاب الله جلَّ وعلا ولتشجيع الناشئة لحفظه في كل الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، والارتقاء بمستوى الأداء القرآني وتكريم علماء الأمة الإسلامية وشخصياتها الداعمة والمحفزة لكتاب الله والذين كانوا نبراساً ومنارة في خدمة هذا الدين الحنيف وخدمة أبنائه والدفاع عن قيم الأمة وشريعتها خلال فرع الشخصية الإسلامية.

وقالت موساوي ان المشاركة الجزائرية في المسابقة في دورتها الخامسة والعشرين كانت مميزة ، كما ان كافة المتسابقين في اليوم السادس كانت مشاركتهم فعالة واصواتهم جميلة عذبة ، متمنية التوفيق لكافة المشاركين .

واستطردت ان العلاقات الاماراتية الجزائرية علاقات طيبة ، وأن الشعب الاماراتي شعب راق وطيب ، ولمسنا ذلك من خلال تجربتنا وعلاقتنا معهم، كما ان الامارات لديها باع طويل في العمل الخيري والانساني على المستوى العالمي – خصوصا – الدول المنكوبة والتي تحتاج الى المساعدات العاجلة ، فهي من الدول الرائدة في ذلك المجال، وأن المبادرات العالمية التي تطلقها الامارات والتي آخرها مبادرة ( المليار وجبة ) والتي تهدف الى اطعام ومساعدة المحتاجين في الكثير من دول العالم دليل مدى انسانية الامارات في دعم الشعوب المحتاجة .

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