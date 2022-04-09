«دفاع مدني دبي» تعدل 9 سيارات 3 منها كهربائية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العميد سليمان عبدالكريم البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لـ«البيان»، أنه تم تعديل 9 سيارات وتحويلها إلى سيارات مجهزة بالكامل لاستخدامها في مهام الدفاع المدني بعد تجربتها بنجاح، منها 3 سيارات كهربائية تتميز بتكنولوجيا تعتبر الأحدث في مجال سيارات الدفاع المدني عالمياً.

منوهاً بأن تعديل السيارات داخل ورشة الدفاع المدني يوفر 60% على الأقل من تكلفة شرائها معدلة، وبيّن أنه يتم التعاون مع عدد من الجهات في الدولة لتعديل سياراتهم وفقاً للمتطلبات التي تخص مجال عملهم، كما تتلقى الإدارة طلبات لتعديل سيارات متخصصة من خارج الدولة بعد النجاح في الحصول على الاعتمادات اللازمة لكفاءة السيارات التي تقوم بتعديلها.

تحويل

وقال العميد البلوشي: إن ورشة الدفاع المدني تمكنت من تحويل أكثر من 100 سيارة عادية إلى سيارة متخصصة مجهزة للعمل بأحدث التقنيات عبر الكوادر العاملة في الإدارة، وهو الأمر الذي حقق وفراً مالياً كبيراً، كما أسهم في المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في السيارات المعدلة.

وفاز الدفاع المدني بجائزة أفضل سيارة معدلة في معرض «كاستم شو الإمارات» في دورة 2021، حيث تم تعديل سيارة «فورد رابتر 2020» وتحويلها إلى سيارة إطفاء متخصصة تعتبر الأحدث من نوعها في العالم بإمكانات مذهلة تستخدم في التدخل السريع وتعمل بكفاءة عالية مع توفير ما يقارب من 75% من القيمة الحقيقية للسيارة في حالة شرائها مجهزة.

ولفت العميد البلوشي إلى أن أحدث سيارة للدفاع المدني التي تم تعديلها مركبة الإطفاء الكهربائية الصغيرة «صديقة للبيئة»، المخصصة لمكافحة الحرائق الصلبة والسائلة في الأماكن المغلقة والضيقة والمزدحمة بالحركة مثل صالات المعارض والمراكز التجارية، وتم تصميمها وتجهيزها بشكل مستوحى من شكل الجيل الرابع لمركبات التدخل السريع.

حيث لا تولد أي انبعاثات كربونية لكونها تعمل بالطاقة الكهربائية، ومزودة بنظام إطفاء متطور سعة 100 لتر ماء سهل الاستخدام وصديق للبيئة ويعمل بنظام POLY CAFS، بواقع 3% لكل لتر، ويستخدم مركبات رغوية صديقة للبيئة.

تصميم

ولفت العميد سليمان إلى أن تصميم المركبة يأتي ضمن خطة إدراج المركبات الصديقة للبيئة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في كافة العمليات، مما يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لتعزيز الاستدامة البيئية والمدينة الخضراء، ويجري العمل حالياً على تعديل عدد أكبر من السيارات الصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية التكنولوجية.

وأشار العميد سليمان إلى أنه ضمن السيارات المعدلة تم تطوير وحدة التدخل السريع «RIV» المخصصة للاستجابة لحوادث المناطق الجبلية، حيث طورت المركبة وفق أحدث نظم الإطفاء والإنقاذ العالمية الابتكارية والمتطورة، بما يدعم تحقيق أعلى معايير الكفاءة والأداء الفني، ويعزز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية، وتتضمن الجوانب الفنية للمركبة خزان الماء الذي تبلغ سعته 100 لتر بنسب خلط للفوم بواقع 3% لكل لتر، فيما تم تزويدها بوحدة إنارة بقوة W1200 تعمل بواسطة جهاز تحكم.

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