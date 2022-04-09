«البنية التحتية» تنتهي من مشروع مبنى قيادة شرطة الفجيرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قالت المهندسة ليلى الكعبي، مدير مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة، إنه تم الانتهاء من المشروع استعداداً لبدء تشغيله وافتتاحه من وزارة الداخلية، مبينة أنه يعد إضافة للنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، ويعكس جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية بكل معطياتها، بما فيها المشاريع الأمنية، وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة والأمن والأمان.

طراز عمراني

وأضافت أن المشروع يقع في مدخل إمارة الفجيرة في منطقة الحيل وتم تصميمه وفق الطراز العمراني الحديث، فيما تبلغ مساحة الأرض المخصصة لبناء للمشروع 62500 متر مربع، أما مساحة المباني فتبلغ 21500 متر مربع، ويتكون المشروع من 7 مبان بينها مبنى إداري والمسرح الرئيسي وغرفة العمليات الرئيسية، فضلاً عن وجود مهبط للطائرات بمساحة 30 متراً مربعاً.

وتابعت أن المبنى يعزز من توجه الوزارة نحو الريادة العالمية فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، حيث تم تصميم المشروع مواكباً لجميع الممارسات العالمية في هذا الشأن، من حيث الاستدامة والمباني الخضراء والذكاء الاصطناعي.

حيث تم استخدام نظام الطاقة الشمسية التي تتوزع ألواحه على أسطح مباني المشروع، والتي تعمل على توفير 2% من إجمالي الطاقة الكهربائية من المباني، كما تم استخدام نظام «الجي بون» الذي يعمل على رفع معدل الأمان لنقل البيانات.

بالإضافة إلى الأعمال الخارجية، كما تم تنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف والتي تعمل على معالجة 15 ـ 20 % من المياه المستخدمة لإعادة الاستفادة منها لاحقاً في ري المساحات الزراعية الخضراء للمشروع.

معايير استدامة

ويتكون المشروع الذي يتكلف نحو 97 مليون درهم، من المبنى الرئيسي، ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسية والبوابات والأسوار.

بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت.

وتعزز وزارة الطاقة و البنية التحتية من مسيرة التميز والريادة في تنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك دعماً لتوجهات الدولة والمؤشرات الوطنية، خاصة أنها تسعى إلى تصدر المراكز الأولى عالمياً في قطاع تطوير البنية التحتية، فضلاً عن ذلك تعمل الوزارة بشكل حثيث على تحقيق متطلبات الاستدامة العالمية ومتطلبات الأمن والسلامة.

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