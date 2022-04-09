«المليار وجبة» تواصل توزيع الدعم الغذائي للمحتاجين

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم، عمليات التوزيع في عدد من الدول الخمسين التي تغطيها، حيث تنسّق «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»؛ الجهة المنظمة للمبادرة، مع السلطات المحلية والجهات المعنية بالعمل الإنساني والمجتمعي في الدول والمناطق لضمان الوصول المباشر والسريع إلى المستفيدين.

وتتعاون المبادرة مع شركاء تشغيليين دوليين وإقليميين لتوسيع دائرة من تصلهم بالمساعدة والعون، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعيات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تشملها المبادرة.

وخصصت مبادرة «المليار وجبة» أربع قنوات معتمدة لاستقبال التبرعات هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

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